Witwe des „Königs der Bergsteiger“ gestorben

Generl Buhl war selbst eine exzellente Bergsteigerin und auch auf der Theaterbühne aktiv. Als sie Hermann Buhl kennenlernte, veränderte sich ihr Leben: Buhl, der Rastlose, war einer der besten Alpinisten seiner Zeit. Generl begleitete ihren Mann auf zahlreiche Touren in den Alpen. Das Paar hatte drei Kinder. In einer Bergwelten-Dokumentation anlässlich des 100. Geburtstags von Buhl wurde sichtbar, dass der Tiroler seine Frau auch am Berg nicht schonte. „Sein Hunger nach Anerkennung war groß“, sagte Tochter Kriemhild.