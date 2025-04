Aussichtsreicher Waalweg zwischen Stanz und Grins

So geht es vom Parkplatz zurück nach Osten und bei „Simon‘s Hofladen“ links hinauf. In den Wiesen bei der Wegteilung nach Westen zum Waldrand empor zur Skulptur des „Kreuz-Tragenden“. Jetzt folgen wir dem „Weg nach Grins“, überqueren einen Tobel und orientieren uns bald am „Waldweg nach Grins“. Es dauert daraufhin nicht lange, bis der Bewässerungswaal erreicht ist. Hier folgt man „Waalweg Grins“ und daraufhin lange Zeit „Stanzerwaal“. Es geht jetzt im lichten Wald gemütlich am bzw. neben dem Waal nach Westen.