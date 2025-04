Die vielen Gesichter der steirischen Pop-Szene

Ähnliches darf man auch heuer erwarten: Insgesamt 150 Musikerinnen und Musiker treten an drei Tagen auf zwei Bühnen im PPC auf: „Sie kommen von Bad Aussee bis Fürstenfeld, decken wirklich alle Spielarten des Pop ab“, sagt Tschmelak. So präsentieren etwa Viech, The Burning Flags, Krieglstein und Cousins Like Shit am Festival neue Alben. Sharktank-Fronftrau Kässy steht erstmals exklusiv mit ihrem neuen Soloprojekt auf der Bühne. Und auch die südsteirische Naturgewalt namens SALÒ, der mit seinen furiosen Shows gerade den internationalen Durchbruch feiert, ist am Festival zu Gast.