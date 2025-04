König Fußball feiert Premiere auf der Opernbühne

Eigentlich will Roxy nur weg. Sie ist auf der Flucht vor ihrer eigenen Hochzeit, als sie einer Fußballmannschaft in die Arme läuft, die sie kurzerhand mit ins Trainingslager nimmt. So beginnt die Operette „Roxy und ihr Wunderteam“ von Paul Abraham, die in den 1920er-Jahren ein Riesenhit war und vor einigen Jahren wiederentdeckt wurde. Die gewitzten Liebeswirrungen rund um König Fußball haben auch zwei Grazer Institutionen zu einem unerwarteten Flirt verleitet. Sturm und die Oper machen für eine konzertante Aufführung des Klassikers gemeinsame Sache.