Pkw-Lenkerin übersieht Radfahrer: Schwerverletzt

Gegen 17.40 am Donnerstag fuhr ein deutscher Radfahrer auf der Arzler Straße in Innsbruck, als sich der Unfall ereignete. Zur gleichen Zeit fuhr eine Pkw-Lenkerin (84) aus einer Ausfahrt und wollte in die Arzler Straße einbiegen. Die Einheimische übersah jedoch den Pedalritter und es kam zu einer rechtwinkligen Kollision.