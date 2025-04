Die Exotik ferner Länder am Gaumen

Die Wahl der Lokalität für das Pop-up-Restaurant kommt dabei nicht von irgendwo: „Die Van-den-Berg-Gewürze gehören bei uns im Terra (Anm. Schmucks Restaurant in Stainz) einfach dazu. Ich hab dann den Chef angerufen und gefragt, ob er eine Location in Graz kennt, die für unser Pop-up passend wäre, und er hat uns in sein Gewürzhaus eingeladen“, erzählt Schmuck.