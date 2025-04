Boston und Indiana im Play-off-Viertelfinale

Auch 30 Punkte, 20 Rebounds und 13 Assists von Giannis Antetokounmpo halfen den Bucks nicht. Indiana trifft nun auf die Cleveland Cavaliers. Boston bekommt es entweder mit den New York Knicks oder den Detroit Pistons zu tun. In dieser Serie verkürzte Detroit in einem packenden 106:103-Auswärtssieg nach 18 Führungswechseln auf 2:3 im „best of seven“. Spiel sechs steht in Detroit an, wo die Pistons seit 2008 kein Play-off-Heimspiel gewonnen haben.