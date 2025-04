Bewegende Details über seine letzten Tage enthüllt

2022 feierte die Hollywood-Ikone allerdings noch ein letztes Mal ein berührendes Leinwand-Comeback. An der Seite von Tom Cruise war Kilmer in seiner Kultrolle an der Seite von Tom Cruise in „Top Gun: Maverick“ zu sehen. Jedoch sprach er nur wenige Sätze, mit gebrochener Stimme. Seiner Figur Iceman war in der Geschichte das Gleiche widerfahren wie dem Schauspieler im richtigen Leben: Er war an Krebs erkrankt und hatte seine Stimme verloren.