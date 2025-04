Cher verabschiedet sich von ihrem Lieblings-Lover

Platz im Herzen

Die „If I Could Turn Back Time“-Sängerin enthüllte, dass sie noch nie so Hals über Kopf in jemanden verliebt war, wie in ihren Valus. „Und dann hat er mich einfach verlassen!“ Wieso, das weiß sie bis heute nicht so genau: „Es gibt halt Männer, die einfach nicht für etwas Längeres bestimmt sind. Und er war zudem auch noch sehr jung, als wir gedatet haben!“