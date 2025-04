Autos krachten in Hausmauer: Fünf Verletzte

Wer in den frühen Morgenstunden an der Kreuzung Jedleseer Straße und Pichelwangergasse in Floridsdorf wem die Vorfahrt genommen hat, ist unklar. Klar ist, dass gegen 4.30 Uhr zwei Autos im Kreuzungsbereich kollidierten, sich verkeilten und gemeinsam in eine Hausmauer rasten. Rasch eilten Berufsrettung und Berufsfeuerwehr zum Unfallort.