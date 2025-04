Le Pen könnte doch noch bei der Wahl antreten

Le Pen: „Millionen von Franzosen ausgeschlossen“

Noch am Montag hatte die 56-jährige Tochter des mittlerweile verstorbenen Parteigründers Jean-Marie Le Pen beklagt, dass sie nunmehr keine Chance auf eine Teilnahme am Rennen um den Élysée-Palast habe. „Um es klar zu sagen: Ich bin ausgeschlossen, aber in Wirklichkeit sind es Millionen von Franzosen, deren Stimmen ausgeschlossen wurden“, sagte Le Pen am Montagabend dem Sender TF1. Diese Franzosen wolle sie aber weiterhin „beschützen“ und für sie „weiterkämpfen“, erklärte Le Pen in einer Pressekonferenz am Dienstag.