Landesligist denkt über Liga-Austritt nach

In welcher Liga die Adneter, die aktuell auf Rang fünf in der Landesliga liegen, kommende Saison spielen wollen, ist noch unklar. Vom Verbleib in der 5. Klasse bis hin zu einem Neuanfang ganz unten ist alles möglich. Widl: „Unser Ziel wäre es aber schon, dass wir mit einer schlagkräftigen Truppe aus vielen Nachwuchsspielern in der Landesliga bleiben. Aber wir müssen erst die Gespräche mit den Spielern führen und werden dann eine Entscheidung treffen.“