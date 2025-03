Offenes Rennen hinter Top-Verfolger Schwarzach

Auch Berndorf zeigte sich von seiner besten Seite. Drei Tore in 20 Minuten – ein perfekter Start, der die Weichen früh stellte. Sportchef Werner Baier lobte den „attraktiven Fußball“ seiner Mannschaft, relativierte aber die Leistung des Gegners: „Plainfeld hat nicht mehr die Qualität von früher.“ Trotz gesperrtem Erfolgsgarant Mo Strasser überzeugte die Elf von Spielertrainer Bernhard Rösslhuber auf schwierig bespielbarem Rasen. Besonders Neuzugang Marcel Holzmann glänzte in der Defensive. „Er ist ein Vollblutfußballer, ein absoluter Teamplayer. Er geht fokussiert in jedes Spiel und achtet auf das Mannschaftsgefüge“, so Baier. Der Ex-Profi bereichert das Trainerteam mit seiner Expertise in Rolle eines Individualtrainers für Athletik und Taktik.