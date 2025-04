Syrien, Irak: FPÖ-Politiker bürgert 2525 Leute ein

516 Menschen aus Syrien, 302 Afghanen, 254 Türken

Für Einbürgerungen ist in Oberösterreich Landeshauptmann-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) zuständig. Sein Büro veröffentlichte am Montag Zahlen, wie viele Verfahren rechtswirksam abgewickelt wurden. Insgesamt wurde die Österreichische Staatsbürgerschaft im Vorjahr exakt 2525-mal verliehen – an 516 Menschen aus der Arabischen Republik Syrien, 302 Afghanen, 254 Türken und 171 Männer, Frauen und Kinder aus Bosnien-Herzegowina. Neben 110 Iranern und 105 Irakern haben auch 100 Russen jetzt einen rot-weiß-roten Reisepass – siehe auch unsere Grafik.