Erhebung soll steirischen Radverkehr besser machen

„Verkehrsschild mitten am Radweg – Wer bitte macht so was?“, fragt sich ein User, der ein Problem bei der Keplerbrücke markiert. Die Keplerbrücke und Keplerstraße sind die beiden Punkte, die in Graz bisher am meisten Einträge bekommen haben und dadurch scheinbar von vielen Radfahrern als problematisch wahrgenommen werden.