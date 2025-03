Regierung will Alleingänge in Brüssel verhindern

Denn ab 1. April tritt eine Novelle in Kraft, die solche kühnen Alleingänge verhindern soll. So steht es zumindest im Regierungsprogramm der Zuckerl-Koalition. „Wichtige Entscheidungen der Koalitionspartner werden gemeinsam getroffen und in der Öffentlichkeit vertreten“, heißt es in der geplanten Vereinbarung. Das gilt sowohl in der Bundesregierung als auch im Parlament und in der EU.