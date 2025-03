Mensch und Tier gerettet: Bauernhof in Vollbrand

In Westendorf im Tiroler Unterland ging am Samstagnachmittag ein Bauernhof in Flammen auf. Das Feuer war im Bereich der Tenne ausgebrochen und richtete großen Schaden an. Am Abend lief der Einsatz noch immer, Brand aus konnte vorerst noch nicht gegeben werden. Die menschlichen und tierischen Bewohner des Gebäudes kamen mit dem Schrecken davon.