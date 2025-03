Ein Rapidler zwischen Genie und Wahnsinn

Vom Sündenbock zu Rapids einzigem ÖFB-Teamspieler – Jonas Auer ist bezeichnend für die fehlende Konstanz bei Grün-Weiß! Am Sonntag (17 Uhr) starten die Hütteldorfer gegen Salzburg im nur halb vollen Allianz Stadion (Teilsperre nach den Randalen in Hartberg) in die Meistergruppe. Da will der Linksverteidiger zwischen Genie und Wahnsinn zum dritten Mal in der Saison gegen die Bullen seinen Hammer auspacken...