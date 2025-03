Wird kommender Ski-Star bald „Österreicherin“?

In Kvitfjell vor wenigen Wochen war es auch den Letzten bewusst: Emma Aicher steht vor einer großen Zukunft. Die Skirennläuferin gewann in Norwegen am 1. März mit dem Sieg in der Abfahrt ihr erstes Weltcup-Rennen. Zwölf Tage später stand die 21-Jährige im Super-G von La Thuile (Italien) ganz oben am Stockerl. „Das bedeutet mir sehr viel. Dafür trainiert und arbeitet man“, blickte sie in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk“ zurück.