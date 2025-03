Handballer pfeifen personell aus dem letzten Loch

Fünf Spiele noch, dann geht es für die Handballer des UHC Salzburg in die Sommerpause. Das Ziel ist bekannt: das Erreichen der Top zwei in der Abstiegsrunde der HLA Challenge Nord/West. Damit würden die Salzburger einen neuen Vereins-Bestwert aufstellen. Das zu erreichen wird aber immer schwieriger. Denn vor den letzten fünf Matches pfeift die Mannschaft von Trainer Herbert Wagner personell aus dem letzten Loch. „Für das Match in Vorarlberg bleiben uns neben den zwei Torhütern nur neun Feldspieler – und davon sind fünf Akteure noch Jugendspieler oder üblicherweise in der zweiten Mannschaft aktiv. So dezimiert war unser Kader im Saisonverlauf überhaupt noch nie“, seufzt Obmann Thomas Manhart.