Linus Straßer beinahe in Pistenarbeiter gekracht

Das war knapp! Beinahe wäre es im ersten Durchgang des Herren-Slaloms in Sun Valley zu einer bösen Kollision gekommen. Ein Pistenarbeiter, der offenbar nicht darüber informiert worden war, dass sich ein Läufer auf der Strecke befand, krachte beinahe in Linus Straßer, der nur haarscharf an dem Mann vorbeizog.