Leiche von Émile Monate nach Verschwinden bewegt

Kurz darauf entdeckten Ermittlerinnen und Ermittler an einem nahe gelegenen Bach verstreut auch das T-Shirt, die Schuhe und Unterhose, die Émile am Tag seines Verschwindens trug. Der Bub war bei seinen Großeltern im Urlaub, als diese ihn am 8. Juli abends laut eigener Aussage aus dem Blick verloren. Zwei Zeugen sagten aus, noch gesehen zu haben, wie das Kind eine Straße herunterlief.