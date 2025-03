Nach 57 Einbrüchen war für Diebesbande nun Schluss

Über einen im Herbst 2024 in der Steiermark geschnappten Deutschen hat die Polizei nun fünf weitere Diebe und Einbrecher ausgeforscht. Dies teilte die steirische Exekutive am Donnerstag mit. Einen gleichaltrigen Komplizen aus Deutschland ergriffen Fahnder nur wenige Tage danach. Nach und nach kamen die Kriminalisten drei Österreichern (24 bis 27) und einem weiteren Deutschen (27) auf die Schliche. Die sechs hatten in unterschiedlicher Zusammensetzung in vier Bundesländern agiert.