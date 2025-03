Schafft der Kapitän noch den Klub-Rekord?

Eishockey spielte bei Mario Fischer in den letzten Wochen eher eine untergeordnete Rolle. „Ich habe ganz bewusst versucht, abzuschalten, den Kopfe freizubekommen, wegzukommen von dem, was passiert ist“, so der Kapitän. Denn mit dem Ausscheiden im Pre-Play-Off verfehlten die Vienna Capitals nun in der zweiten Saison in Folge die Post-Season. „Das kann für die Capitals nicht der Anspruch sein.“