Am Dachboden gezündelt und zehn Autos demoliert

In der Nacht auf Mittwoch war am Dachboden eines Wohnhauses in der Landecker Urichstraße der Brand ausgebrochen. Es kam zu einer enormen Rauchentwicklung bis in den zweiten Stock hinab. „Das Feuer wurde von der alarmierten Feuerwehr Landeck bekämpft und gelöscht. Verletzt wurde niemand“, berichtete die Polizei am Donnerstag.