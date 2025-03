Heiße Nächte an der Küste von Palermo

Nach sechs Monaten Pause geht es für die Küstenruderer wieder los. In Palermo könnten gleich zum Start der neuen Saison heiße Nächte warten, wie es im bekannten Lied von EAV heißt. Denn bei den ersten Regatten geht es darum, die schnellsten Duos im Doppelzweier herauszufinden. Wenn es knapp hergeht, könnten die Köpfe der Trainer bezüglich einer Entscheidung rauchen. „In den Regatten sieht man das besser“, weiß Tabea Minichmayr, die im Doppelzweier und auch im Einer startet. Am Wochenende könnten im Idealfall zwölf Rennen auf sie warten – wenn sie in beiden Disziplinen ins Finale einzieht.