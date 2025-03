Unsere Profis kümmern sich um wirklich alles!

Professionelles Netzwerk steht Paneele bei Fuß

Tag für Tag und unermüdlich beinahe rund um die Uhr zeigt unsere Krone Sonne, dass eingespieltes Teamwork der Schlüssel zum Erfolg ist! Mit einem leistungsstarken Netzwerk von Montagepartnerinnen und -partnern in ganz Österreich bringen wir die Sonnenenergie direkt auf die jeweiligen Dächer. Mehr als 3000 installierte Anlagen – vom Bodensee bis zum Neusiedler See quer durch alle Täler, Höhen und den Alpenkamm – haben die Krone Sonne längst zur Nummer eins für Photovoltaik- Lösungen in Österreich gemacht. Denn unsere Experten kümmern sich wirklich um alles, das unseren Kunden und damit den künftigen Ökopionieren im Land am „grüne“ Herzen liegt. Was wir bieten hier zusammengefasst: