Das wird der höchste Büroturm der Weststeiermark

Für einen kräftigen Impuls in wirtschaftlich turbulenten Zeiten sorgt ein neu entstehendes Gewerbeareal direkt am Autobahnknoten Lieboch. Auf rund 90.000 Quadratmetern errichten die Wiener Immobilien-Entwickler Immovate in Nachbarschaft zum Diesel-Kino bis zu 16 Hallen für Industrie und Logistik, zwei Hochgaragen und als weithin sichtbaren „Leuchtturm“ den höchsten Büroturm der Weststeiermark. Der „Business Tower Styria“ soll 45 Meter hoch werden und auf zwölf Etagen und 20.000 Quadratmetern Platz für verschiedenste Unternehmen sowie Hotels und Gastronomie bieten.