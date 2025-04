„Ich möchte in Wien Eishockey-Trainer werden“

Kisten schleppen hieß es in den letzten Tagen für Rafael Rotter. „Ich räume gerade meine Wohnung in Wien wieder ein“, schnaufte er in einer der verdienten Pausen. Während es beim Umzug zurück in die Heimat schnell ging, lässt sich der 37-Jährige bei den Zukunftsplänen auch bewusst Zeit und Ruhe: „Ich spreche mit einigen Leuten, habe Ideen und Pläne, die ich gerne umsetzen will. Aber ich gehe das ruhig an und schaue, wo es mich hin verschlägt.“