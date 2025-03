Erderwärmung womöglich intensiver als gedacht

Das Ziel des Pariser Abkommens, die Erwärmung bei deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten, sei nur in „Szenarien mit sehr niedrigen Emissionen und bei einer geringeren Klimasensitivität als derzeit in der besten Schätzung angenommen“ erreichbar, warnte das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) am Montag.