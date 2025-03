Klimawandel hat Starkregen deutlich verstärkt

Wie sich die durch den Klimawandel steigenden Durchschnittstemperaturen – in Österreich beläuft sich das Plus momentan auf rund zwei Grad Celsius – auf Starkregenereignisse vor allem in den Sommermonaten auswirken, ist eine der großen Fragen in der Klimaforschung und für das Hochwassermanagement. Dahinter steht die Erkenntnis, dass Luft pro zusätzlichem Grad Celsius um sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Zudem stellen sich Fragen dazu, wie sich die zusätzliche Energie im regionalen System auswirkt. Die stärkere Erwärmung nahe der Böden führt nämlich auch dazu, dass die warmen Luftmassen von dort aus rascher aufsteigen. Somit werden sie weiter oben dann auch wieder schneller abgekühlt, was zu mehr Regen führt, erklärte Blöschl.