Richtungsweisendes Urteil trifft Kreditgebühren

Geht‘s nun auch anderen großen Banken an den Kragen?

Mit dem OGH-Urteil ist es für den VSV aber noch nicht getan. In den kommenden Tagen will der Verband eine Unterlassungsklage einbringen – zunächst gegen die BAWAG, später gegen alle weiteren großen Banken. So soll sichergestellt werden, dass die Rückforderungsansprüche der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht verjähren. Auch Abhilfeklagen plant der VSV, sollte die BAWAG Rückzahlungen verweigern.