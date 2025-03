Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Emanuel (sechs Jahre alt) benötigt eine kurze Kennenlernphase. Er ist menschenfreundlich und mit Artgenossen gut verträglich. Vor Spaziergängen fürchtet sich der sensible Mischlingsrüde noch, weshalb er ein ruhiges Zuhause mit ausbruchsicherem Garten am Land – idealerweise an der Seite eines souveränen Zweithundes – benötigt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.