An die Waffen, Landsleute!

„Österreich wird sich geplante EU-Instrumente zur Finanzierung von gesteigerten Rüstungsausgaben ansehen und dort, wo es für uns passt, auch in Anspruch nehmen“, meinte Bundeskanzler Christian Stocker beim EU-Gipfel am vergangenen Donnerstag in Brüssel. Auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts will er die Verteidigungsausgaben bis 2032 erhöhen. Ich schätze mal, dass bei diesem mickrigen Volumen der „Sky Shield“ gerade den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk abdecken wird. Mehr ist einfach nicht drin. Außerdem will die FPÖ das Prestige-Projekt von Ex-Kanzler Nehammer eh nicht realisieren. Waren das noch Zeiten, als Verteidigungsministerin Tanner die Gunst der Stunde nutzen konnte (dieser böse, böse Putin!) und groß einkaufen ging: Eine Milliarde Euro für zwölf Leonardo-M-346FA-Jets, zwei Milliarden für neue Radpanzer und andere Großbeschaffungen.