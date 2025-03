„Tschofenig bringt seinen Vorsprung ins Ziel!“

Der Krimi um die große Kristallkugel im Skisprung-Weltcup geht ins Finale! Am heutigen Samstag steigt in Lahti der drittletzte Bewerb, derzeit hat Daniel Tschofenig 94 Punkte Vorsprung auf Jan Hörl. Skisprung-Legende Andi Goldberger sieht in seiner „Krone“-Kolumne den Kärntner als Favoriten – und weiß, warum es für Herausforderer Hörl schwierig wird.