Handballer wollen nächsten Schritt nach oben gehen

Stark begonnen und stark nachgelassen. So könnte man den Grunddurchgang vom UHC Salzburg in der HLA Challenge beschreiben. Am Ende reichte es nicht für einen Platz unter den ersten beiden und dem damit einhergehenden Aufstiegs-Play-off. Für die Handballer aus Salzburg heißt‘s, sich in der Abstiegsrunde durchzusetzen. „Ich hoffe, dass es nur ein Spiel ist und die Spieler dann sehen, dass was geht und wir die Top zwei erreichen können“, ist Obmann Thomas Manhart gespannt.