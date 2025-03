Estland fürchtet sich vor russischem Überfall

„Wissen nicht, was morgen sein wird“

Der Chef der Immobilienagentur Arco Vara Narva führte aus, dass es im ersten Quartal des Jahres traditionell besonders wenig Marktaktivitäten gibt. Doch sei das Vertrauen der Menschen in der Stadt „auf einem historischen Tiefststand, und sie wissen nicht, was morgen sein wird“, sagte er in offenkundiger Anspielung auf die schwierige sicherheitspolitische Situation in Europa.