Weinjahr 2024: Happy End nach Spätfrost-Schock

Auch von der weltweiten Marktentwicklung kann sich die Steiermark nicht entkoppeln. Der Weinkonsum geht zurück, was etwa in Frankreich und Spanien bereits zu großflächigen Rodungen geführt hat. Weiters geht der Trend seit Jahren in Richtung Kauf im Lebensmittelhandel, wohingegen die Steiermark mit direktem Zugang punkten will. Besonders schmerzlich für die heimischen Weinbauern ist die Schließungwelle bei gutbürgerlichen Wirtshäusern, die stets ein verlässlicher Partner waren. Insgesamt sagt Potzinger aber: „Weinkrisen sind so alt wie die Weinkultur selbst. Ich sehe das recht entspannt.“