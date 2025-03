US-Notenbank Fed lässt Leitzins weiter unberührt

In Zeiten des rasanten politischen Umbruchs in den USA hat die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins nicht angetastet. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beließen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Aktuell wurde die Wachstumsprognose gesenkt.