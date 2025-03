„Wenn die Frau Liensberger Blut leckt, dann …“

Historische Pleite noch abzuwenden?

Negativ-Eintrag droht: In der Weltcup-Geschichte seit 1966/67 landete immer zumindest ein ÖSV-Mann in den Top Ten der Gesamtwertung. Schlechtestes Ergebnis ist ein zehnter Platz von Harti Weirather 1981/1982. Nun aber rangiert Vincent Kriechmayr als Österreichs Bester nur auf Platz 12 (459 Punkte). Odermatts vierter Gesamtweltcupsieg in Folge (1.596 Punkte) steht bereits fest. Er führt vor den letzten vier Rennen 590 Punkte vor dem Norweger Henrik Kristoffersen. Für einen Sieg gibt es 100 Punkte.