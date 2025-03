Ansage von ÖSV-Ass: „Brauche keinen Mentalcoach!“

Zwei sechste Plätze durch Stefan Brennsteiner im Riesentorlauf und Fabio Gstrein im Slalom waren in Hafjell das Höchste der Gefühle. Am Sonntag schaffte es nur Gstrein ins Vorderfeld. Nach dem nächsten Ausfall des gesundheitlich angeschlagenen Feller schien der zweitbeste Österreicher, Johannes Strolz, erst auf Platz 20 auf. In gewisser Weise ein Spiegelbild der gesamten Torlauf-Saison. „Wir müssen uns alle kritisch hinterfragen. Wenn die gesamte Mannschaft in der Wertung zurückrutscht, dann ist irgendetwas faul“, sagte Strolz.