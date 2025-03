Wunderkind? „Darauf habe ich noch nie gehört!“

„Kronesport“: Lara, mit 18 Jahren gehörst du in dieser Saison bereits zur Weltcup-Spitze. Wie ist es möglich, dass du schon so abgebrüht bist?

Lara Colturi: „Ich würde mich nicht gerade als abgebrüht bezeichnen (lacht). Ich bin erst in der dritten Saison meiner Weltcup-Karriere und gerade 18 Jahre alt. Aber wir haben in dieser Saison sehr viel an Details gearbeitet und versucht, an allen Ecken und Ende zu feilen – an der Strecke bis hin zum Training im Fitnessstudio. Ich glaube, das hat gut funktioniert und deshalb auch die guten Resultate.