Üble Cyber-Tricks sind jetzt im Visier der Polizei

Überwachung mittels Tesla-Kameras

„Dieses Wissen eröffnet bei der Arbeit am Tatort neue Chancen. Steht ein Tesla in der Nähe, können die eingebauten Kameras, die eine 360-Grad-Überwachung der Kfz-Umgebung mit 250 Metern Reichweite bieten, womöglich wichtig bei den Ermittlungen sein, um nur ein Beispiel zu nennen“, erklärt Landespolizeidirektor Martin Huber. In wenigen Monaten soll das CCTC offiziell den Betrieb aufnehmen. „Jeder Kollege muss das Einsatztraining absolvieren.“