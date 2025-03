Angst vor nächstem Sturm: Todesopfer in Spanien

Es sind Bilder der Verwüstung in Südspanien, die an die verheerenden Überschwemmungen vom Oktober 2024 erinnern: Autos werden von den Wassermassen mitgerissen, ganze Stadtviertel stehen unter Wasser. Während die Einsatzkräfte in Andalusien nach Vermissten suchen, droht bereits das nächste Unwetter.