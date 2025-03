Emma Heming macht Willis rührende Liebeserklärung

„Wir sind so dankbar für ihn“

Zum Ehrentag des Actionhelden will die Familie die Krankheit aber für ein paar Stunden vergessen. Bruce habe zu seinem Geburtstag stets „die Dinge, die ihm am wichtigsten sind“ gefeiert, so Heming: „Familie, Lachen, Musik und gute Gesellschaft. Dieses Jahr wird es nicht anders sein.“