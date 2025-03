Bruce Willis: Das sind seine fünf besten Filme

The Sixth Sense (1999)

Mit seinem zweiten Film wurde Regisseur M. Night Shyamalan über Nacht zum Top-Star. In dem Psychothriller begeistert vor allem die Chemie zwischen Willis und Kinderstar Haley Joel Osment. Für Bruce war der Film eine Eintrittskarte in neue Welten, die in als Top-Darsteller für Suspense und dramatische Rollen bewiesen.