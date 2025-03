Gwyneth Paltrow will sich mit Meghan anfreunden

Frauenpower statt Zickenkrieg!

Paltrow erinnert sich an einen Ratschlag ihrer Mutter, Schauspielerin Blythe Danner (81): „Eine andere Frau ist nie deine Konkurrenz. Was für dich bestimmt ist, wird dich finden.“ Genau deshalb hat sie einen starken Instinkt, Markle in Schutz zu nehmen, wenn die Öffentlichkeit wieder einmal über sie herfällt.