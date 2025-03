Alaba gegen Serbien vor ÖFB-Startelf-Comeback

„Ich fühle mich sehr gut“, sagte Alaba am Wochenende. „Ich bin auf einem sehr guten Weg, schon bald wieder in meiner Topverfassung zu sein.“ Es würde noch ein bisschen dauern, in den Rhythmus zu kommen und alle drei Tage ein Spiel über 90 Minuten absolvieren zu können. Ob er bei einem Einsatz in Wien auch das Rückspiel am Sonntag in Belgrad bestreiten würde, ist offen. Teamchef Ralf Rangnick hatte es vergangene Woche als „nicht sehr wahrscheinlich“ bezeichnet, dass sein Topstar beide Spiele über die gesamte Zeit spielen könne.