David Alaba: „Wir werden uns dafür zerreißen!“

Der Kapitän ist wieder an Bord. 485 Tage nach seinem bisher letzten Länderspiel-Einsatz am 21. November 2023 gegen Deutschland (2:0) könnte David Alaba am Donnerstag in Wien gegen Serbien sein Comeback im österreichischen Fußball-Nationalteam geben. Im Interview mit der APA – Austria Presse Agentur äußerte sich der 32-Jährige von Real Madrid über das große Ziel einer WM-Teilnahme, seinen Gesundheitszustand und darüber, was ihn seine schwere Knieverletzung gelehrt hat.