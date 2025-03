Blockiert ÖVP Schutz von Zuchthunden und -katzen?

Viele Zuchtanlagen sind mangelhaft

Kommen soll auch eine Chip-Pflicht für alle Hunde und Katzen, um den illegalen Handel zu unterbinden, sowie eine behördliche Genehmigung für Züchter und die Inspektion von Einrichtungen. Tierschützer erachten diese Maßnahmen als bitter nötig, da Recherchen wiederholt katastrophale Bedingungen in Zuchtanlagen aufgedeckt haben, in denen Muttertiere in engen Käfigen eingesperrt und jahrelang regelrecht als Gebärmaschinen missbraucht werden. PETA Deutschland dazu: „Selbst hoch soziale Tiere werden isoliert in Käfigen gehalten, viele müssen in ihren eigenen Ausscheidungen leben.“